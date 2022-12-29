***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2022 20:20
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091319
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1548
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0316
En Düşük
19,8499
18:051.092,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.092,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,88
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7008
|18,7025
|% -0,04
|
|Euro
|19,9675
|20,0114
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,4987
|22,6115
|% 0,35
|
|Frank
|20,1869
|20,3085
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9604
|4,9852
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|11,79
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.093
|6,75
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.374
|7.440
|50,00
|
|Yarım
|3.571
|3.636
|18,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.817
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında