***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2023 20:30
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Bodrum Otel Ekspertiz Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
05.01.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Bodrum Otel için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094496
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0856
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7509
18:051.106,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,23
|Açılış
|: 1.106,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7590
|18,7624
|% 0,11
|
|Euro
|19,7607
|19,7869
|% -0,53
|
|Sterlin
|22,3130
|22,4249
|% -0,98
|
|Frank
|19,9741
|20,0945
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-21,93
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-10,33
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.521
|7.599
|-27,00
|
|Yarım
|3.642
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,07
|-0,27
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
-
17:49
SDTTR, CEOEM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
-
17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS