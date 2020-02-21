***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayıtlı Sermayesi 20.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206 TL tutarında artırılarak 64.400.000 TL' ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan başvuru 13.02.2020 tarihinde onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bu çerçevede esas sözleşmenin tadil edilen 6 ve 7 nci maddeleri ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820995BIST