***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000,-TL olan Şirketimiz'in Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000,-TL tutarında artırılarak 144.900.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmesinin 6 ve 7 nci maddelerinin tadili için 27.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru 01.06.2023 tarihinde onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bu çerçevede esas sözleşmenin tadil edilen 6 ve 7 nci maddeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158680BIST