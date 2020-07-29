***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
29.07.2020 14:55
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin 6 ncı maddesinin tadili 29.07.2020 tarih ve 10128 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, yürürlükteki Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/07/2020 29/07/2020 10128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863362
BIST
14:451.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -15,95
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
14:456,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
14:458,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
14:45437,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 437,74
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.461.221
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.641.238
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.457.133
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|TKURU
|49,12
|1.204.766
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.252.277
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|697.358
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,08
|1.449.576.375
|% -1,10
|
|GUSGR
|6,29
|1.191.902.332
|% 5,54
|
|EKGYO
|2,20
|876.390.364
|% -0,90
|
|GARAN
|7,30
|652.028.571
|% -1,35
|
|KRDMD
|3,01
|539.299.417
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|876.390.364
|% -0,90
|
|TSKB
|1,15
|237.118.982
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,89
|182.029.162
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,29
|1.191.902.332
|% 5,54
|
|KRDMD
|3,01
|539.299.417
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9975
|9,0426
|% 0,68
|
|Frank
|7,5523
|7,5978
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.874
|2.903
|6,80
|
|Tam
|2.960
|2.985
|7,00
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,40
|
|Çeyrek
|721
|729
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,28
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
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