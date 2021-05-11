***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.05.2021 18:49
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021 - 23.03.2021 - 07.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mosalarko OJSC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkule Bağlı Düzenli Kira Geliri Elde Etmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000 Rus Rublesi (1000 Pay)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.05.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12.000.000 Rus Rublesi (400 Pay)
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Pay 15.000 USD
Toplam Tutar
6.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 40
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,56
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
184,74
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Portföy Yapımızı Çeşitlendirmek ve Düzenli Temettü Geliri Elde Etmek.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Bayliss Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yaklaşımı ve Net Varlık Değeri Yöntemlerinin Ortalaması
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.03.2021 Tarih 1032281/1220/2 No
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nexia Pacioli Consulting LLC
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Toplam 15.040.264 USD, % 40 Hisse Değeri 6.016.105,60 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme Raporuna Uygun Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Marksistskaya Sok., No.16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulun üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırıldığı ve değerleme sonucu düzenlenen rapora göre bu şirketin % 40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu hissenin satın alma işlemi Rusya Federasyonu Moskova Ticaret Sicilinde 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936273
BIST