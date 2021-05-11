***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021 - 23.03.2021 - 07.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/03/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMosalarko OJSCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkule Bağlı Düzenli Kira Geliri Elde Etmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000 Rus Rublesi (1000 Pay)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.05.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı12.000.000 Rus Rublesi (400 Pay)Beher Payın Alış Fiyatı1 Pay 15.000 USDToplam Tutar6.000.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 40Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,56İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)184,74Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPortföy Yapımızı Çeşitlendirmek ve Düzenli Temettü Geliri Elde Etmek.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBayliss LimitedKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet Yaklaşımı ve Net Varlık Değeri Yöntemlerinin OrtalamasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası16.03.2021 Tarih 1032281/1220/2 NoDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNexia Pacioli Consulting LLCDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarToplam 15.040.264 USD, % 40 Hisse Değeri 6.016.105,60 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem Değerleme Raporuna Uygun Gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarMarksistskaya Sok., No.16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulun üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırıldığı ve değerleme sonucu düzenlenen rapora göre bu şirketin % 40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.Söz konusu hissenin satın alma işlemi Rusya Federasyonu Moskova Ticaret Sicilinde 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936273BIST