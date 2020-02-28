***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









-563.626 -563.626Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.650.794 54.712.578 3.154.235 -11.442 5.214.716 692.886.301 152.357.089 918.964.271 918.964.271Transferler1.480.460 135.539.485 -137.019.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.810.501 -7.896 269.599.472 264.781.075 264.781.075Kar Payları-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-24.999.945 -24.999.945 -24.999.945Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Diğer Düzeltmeler2.5 24.999.945 -24.999.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Transferler15 2.652.048 239.894.407 -242.546.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.988.857 -4.459 389.574.941 395.559.339 395.559.339Kar Payları15 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.315.409 45.649.393Dönem Karı (Zararı)389.574.941 269.599.472Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-304.176.715 -189.292.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 19.536 21.457Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 60.086 94.891Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -19.800.743 -16.217.074Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.159.500 -95.841.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9,19 -270.696.143 -76.621.939Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-599.951 -727.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.424.042 -4.770.304Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -7.436.905 -6.085.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.350 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 561.159 851.184Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.044.017 359.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-585.963 105.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.974.184 75.537.086Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-23.658.775 -29.688.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 0 -199.032YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.984.370 -662.807İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları26 0 -10.096.130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -18.583 -7.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -14.573.857 -3.333.061Alınan Temettüler20 592.068 164.265Alınan Faiz18.984.742 12.609.969FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.813.481 -40.337.089İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 0 -24.999.945Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 8.037.671 0Ödenen Temettüler15 -25.851.152 -15.337.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.486.298 4.649.497NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.486.298 4.649.497DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 79.114.990 74.465.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 121.601.288 79.114.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 121.601.288 79.114.990Finansal Yatırımlar4 471.761.995 434.127.719Ticari Alacaklar35.652.107 28.207.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,24 35.489.369 28.062.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 162.738 144.757Stoklar8 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler268.961 3.459Diğer Dönen Varlıklar14 697.924 693.797ARA TOPLAM633.254.010 545.419.019TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR633.254.010 545.419.019DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 15.691.515 9.702.658Diğer Alacaklar30.434 24.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 30.434 24.084Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 882.340.000 597.070.000Maddi Duran Varlıklar10 25.839 29.723Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.730 44.799Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 47.730 44.799Peşin Ödenmiş Giderler1.707 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR898.137.225 606.871.264TOPLAM VARLIKLAR1.531.391.235 1.152.290.283KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.276.511 0Ticari Borçlar3.551.695 2.990.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 32.682 40.329İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.519.013 2.950.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 83.351 408.641Diğer Borçlar4.914.353 3.914.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.914.353 3.914.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)53.727 43.064ARA TOPLAM10.879.637 7.356.291TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.879.637 7.356.291UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 5.761.160 0Diğer Borçlar1.292.383 1.248.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.292.383 1.248.669Uzun Vadeli Karşılıklar341.611 277.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 341.611 277.066TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.395.154 1.525.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.274.791 8.882.026ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.513.116.444 1.143.408.257Ödenmiş Sermaye1,15 10.650.794 10.650.794Sermaye Düzeltme Farkları15 54.712.578 54.712.578Geri Alınmış Paylar (-)15 -23.798.080 -24.999.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.308.794 -1.675.604Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 4.332.591 -1.656.266Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.797 -19.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.797 -19.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 33.145.304 6.695.176Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.044.522.113 828.425.786Net Dönem Karı veya Zararı23 389.574.941 269.599.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.513.116.444 1.143.408.257TOPLAM KAYNAKLAR1.531.391.235 1.152.290.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 36.215.057 29.206.918Satışların Maliyeti16 -1.713.356 -2.821.362TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.501.701 26.385.556BRÜT KAR (ZARAR)34.501.701 26.385.556Genel Yönetim Giderleri17 -3.826.745 -4.241.830Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 376.711.379 276.802.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -17.898.170 -29.510.786ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)389.488.165 269.435.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 592.068 164.265FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)390.080.233 269.599.472Finansman Giderleri21 -505.292 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)389.574.941 269.599.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)389.574.941 269.599.472DÖNEM KARI (ZARARI)23 389.574.941 269.599.472Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları389.574.941 269.599.472Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 38,27760000 26,48940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.984.398 -4.818.397Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,15 5.988.857 -4.810.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.459 -7.896Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.984.398 -4.818.397TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)395.559.339 264.781.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları395.559.339 264.781.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823002BIST