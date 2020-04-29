***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Diğer Düzeltmeler2.7 24.999.945 -24.999.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257Transferler2.652.048 239.894.407 -242.546.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.644.032 9.936 45.608.302 47.262.270 47.262.270Kar Payları-27.053.017 -27.053.017 -27.053.017Dönem Sonu Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -12.234 -9.402 34.347.169 1.043.320.248 45.608.302 1.163.617.510 1.163.617.510Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.271.375 5.563 66.588.705 63.322.893 63.322.893Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -23.798.080 1.061.216 -18.234 33.145.304 1.434.097.054 66.588.705 1.576.439.337 1.576.439.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.485.755 55.133.887Dönem Karı (Zararı)66.588.705 45.608.302Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.196.109 -48.199.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.692 5.219Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.219 52.016Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -3.632.889 -4.757.594Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-44.624.500 -43.543.967Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12,13 28.369 44.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.288.264 46.070.959Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 27.286.507 20.890.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.356Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 32.286 -88.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-527.750 -144.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.502.779 25.419.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.680.860 43.479.836Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -1.106.517 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 0 11.654.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-88.588 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI640.039 2.523.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.316 -929Alınan Temettüler1 5Alınan Faiz642.354 2.524.695FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.151.390 -27.053.017Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.151.390 0Ödenen Temettüler0 -27.053.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.974.404 30.604.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.974.404 30.604.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 121.601.288 79.114.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 162.575.692 109.719.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 162.575.692 121.601.288Finansal Yatırımlar4 520.483.548 471.761.995Ticari Alacaklar8.337.229 35.652.107İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,15 7.862.066 35.489.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 475.163 162.738Stoklar7 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler1.610.750 268.961Diğer Dönen Varlıklar825.534 697.924ARA TOPLAM697.104.488 633.254.010TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR697.104.488 633.254.010DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 12.420.140 15.691.515Diğer Alacaklar30.434 30.434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.434 30.434Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 882.340.000 882.340.000Maddi Duran Varlıklar25.040 25.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.153 47.730Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.153 47.730Peşin Ödenmiş Giderler1.707 1.707TOPLAM DURAN VARLIKLAR894.863.474 898.137.225TOPLAM VARLIKLAR1.591.967.962 1.531.391.235KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.133.399 2.276.511Ticari Borçlar3.583.981 3.551.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,15 45.297 32.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.538.684 3.519.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar103.698 83.351Diğer Borçlar4.237.962 4.914.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.237.962 4.914.353Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 53.727ARA TOPLAM10.059.040 10.879.637TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.059.040 10.879.637UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.752.882 5.761.160Diğer Borçlar1.441.024 1.292.383İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.441.024 1.292.383Uzun Vadeli Karşılıklar275.679 341.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 275.679 341.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.469.585 7.395.154TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.528.625 18.274.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.576.439.337 1.513.116.444Ödenmiş Sermaye1,10 64.400.000 10.650.794Sermaye Düzeltme Farkları10 963.372 54.712.578Geri Alınmış Paylar (-)10 -23.798.080 -23.798.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.042.982 4.308.794Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 1.061.216 4.332.591Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.234 -23.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.234 -23.797Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 33.145.304 33.145.304Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.434.097.054 1.044.522.113Net Dönem Karı veya Zararı14 66.588.705 389.574.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.576.439.337 1.513.116.444TOPLAM KAYNAKLAR1.591.967.962 1.531.391.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 6.120.405 5.245.395Satışların Maliyeti11 -479.944 -416.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.640.461 4.828.942BRÜT KAR (ZARAR)5.640.461 4.828.942Genel Yönetim Giderleri-1.282.362 -880.447Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 65.063.151 45.401.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.865.138 -3.742.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.556.112 45.608.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1 5FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.556.113 45.608.302Finansman Giderleri-967.408 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.588.705 45.608.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 66.588.705 45.608.302DÖNEM KARI (ZARARI)66.588.705 45.608.302Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.588.705 45.608.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,08210000 0,74110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.265.812 1.653.968Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,10 -3.271.375 1.644.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.563 9.936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.265.812 1.653.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.322.893 47.262.270Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.322.893 47.262.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841247BIST