***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.271.375 5.563 66.588.705 63.322.893 63.322.893Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -23.798.080 1.061.216 -18.234 33.145.304 1.434.097.054 66.588.705 1.576.439.337 1.576.439.337Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Transferler9.551.389 270.401.914 -279.953.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.920.197 1.844 105.058.300 107.980.341 107.980.341Kar Payları10 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 12.808.670 -15.375 50.529.084 1.656.094.577 105.058.300 1.867.843.010 1.867.843.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI198.972.647 42.485.755Dönem Karı (Zararı)105.058.300 66.588.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.520.508 -48.196.109Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.441 4.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.729 28.219Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -4.931.982 -3.632.889Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.617.313 -44.624.500Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12,13 7.617 28.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.886.019 25.288.264Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 13.902.013 27.286.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.600 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 91.420 32.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.656.960 -527.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.247.226 -1.502.779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları151.423.811 43.680.860Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -645.275.096 -1.106.517Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 692.846.858 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.926 -88.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.512.962 640.039Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.316Alınan Temettüler2 1Alınan Faiz3.512.960 642.354FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.422.505 -2.151.390Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.190.505 -2.151.390Ödenen Temettüler-50.232.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.063.104 40.974.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.063.104 40.974.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.710.342 121.601.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 159.773.446 162.575.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 159.773.446 9.710.342Finansal Yatırımlar4 41.672.861 630.367.091Ticari Alacaklar11.436.028 25.345.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,15 11.176.290 25.006.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 259.738 339.446Stoklar7 1.633.056 715.356Diğer Dönen Varlıklar259.633 248.373ARA TOPLAM218.046.759 669.658.557TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR218.046.759 669.658.557DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 681.311.426 122.232.426Diğer Alacaklar75.584 63.984İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.584 63.984Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 1.035.220.000 1.035.220.000Maddi Duran Varlıklar31.039 32.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.514 37.556Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.514 37.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.716.671.563 1.157.586.404TOPLAM VARLIKLAR1.934.718.322 1.827.244.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.133.397 2.276.511Ticari Borçlar6.432.638 6.341.218İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,15 48.398 4.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.384.240 6.336.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar76.049 72.635Diğer Borçlar3.924.888 2.464.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.924.888 2.464.533Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 59.228Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.232.000 0ARA TOPLAM62.798.972 11.214.125TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.798.972 11.214.125UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.957.244 4.004.635Diğer Borçlar1.807.653 1.611.048İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.807.653 1.611.048Uzun Vadeli Karşılıklar311.443 320.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 311.443 320.484TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.076.340 5.936.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.875.312 17.150.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.867.843.010 1.810.094.669Ödenmiş Sermaye1,10 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları10 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)10 -21.995.618 -21.995.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.793.295 9.871.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 12.808.670 9.888.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.375 -17.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.375 -17.219Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 50.529.084 40.977.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.656.094.577 1.385.692.663Net Dönem Karı veya Zararı14 105.058.300 330.185.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.867.843.010 1.810.094.669TOPLAM KAYNAKLAR1.934.718.322 1.827.244.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 7.471.091 6.120.405Satışların Maliyeti11 -376.020 -479.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.095.071 5.640.461BRÜT KAR (ZARAR)7.095.071 5.640.461Genel Yönetim Giderleri-1.063.569 -1.282.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 108.481.222 65.063.151Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.730.827 -1.865.138ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.781.897 67.556.112Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)105.781.899 67.556.113Finansman Giderleri-723.599 -967.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.058.300 66.588.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 105.058.300 66.588.705DÖNEM KARI (ZARARI)105.058.300 66.588.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları105.058.300 66.588.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,70720000 1,08210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.922.041 -3.265.812Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,10 2.920.197 -3.271.375Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.844 5.563Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.922.041 -3.265.812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)107.980.341 63.322.893Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları107.980.341 63.322.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932607BIST