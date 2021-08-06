***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-282.487 3.050 106.700.212 106.420.775 106.420.775Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -23.798.080 4.050.104 -20.747 33.145.304 1.434.097.054 106.700.212 1.619.537.219 1.619.537.219Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Transferler9.551.389 270.401.914 -279.953.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.089.132 -8.201 1.260.080 161.472.895 163.813.906 163.813.906Kar Payları11 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)11.c -2.305.620 2.305.620Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 8.671.985 -25.420 1.260.080 48.297.464 1.660.631.817 161.472.895 1.925.908.195 1.925.908.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.386.716 -23.427.651Dönem Karı (Zararı)161.472.895 106.700.212Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-59.850.702 -16.675.455Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.872 9.463Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.701 37.538Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -14.202.619 -7.667.006Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-45.755.206 -9.041.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler198.058 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13,14 -138.508 -13.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.297.449 22.976.764Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 12.838.782 26.098.832Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.600 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.593.816 1.416Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.820.382 -2.026.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.756.299 -1.097.089Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.919.642 113.001.521Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -651.356.858 -677.582.449Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 692.846.858 541.241.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.926 -88.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.866.474 3.842.792İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-49.474.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.067Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.336.557 -3.176.882Alınan Temettüler1.738.807 99Alınan Faiz5.205.476 7.025.642FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.102.045 -2.023.553Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.101.665 -2.023.553Ödenen Temettüler-48.000.380 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.418.197 -21.608.412NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.418.197 -21.608.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.710.342 121.601.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.128.539 99.992.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 67.128.539 9.710.342Finansal Yatırımlar4 61.108.280 630.367.091Ticari Alacaklar12.481.795 25.345.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 12.243.531 25.006.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 238.264 339.446Stoklar7 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler1.107.418 715.356Diğer Dönen Varlıklar266.301 248.373ARA TOPLAM145.364.068 669.658.557TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.364.068 669.658.557DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 694.802.413 122.232.426Diğer Alacaklar75.584 63.984İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.584 63.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 61.495.558 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.038.556.557 1.035.220.000Maddi Duran Varlıklar29.642 32.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.480 37.556Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.480 37.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.794.989.234 1.157.586.404TOPLAM VARLIKLAR1.940.353.302 1.827.244.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.179.730 2.276.511Ticari Borçlar1.747.402 6.341.218İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,16 25.400 4.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.722.002 6.336.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar76.275 72.635Diğer Borçlar6.032.300 2.464.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.032.300 2.464.533Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)203.526 59.228ARA TOPLAM10.239.233 11.214.125TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.239.233 11.214.125UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.999.751 4.004.635Diğer Borçlar1.863.663 1.611.048İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.863.663 1.611.048Uzun Vadeli Karşılıklar342.460 320.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 342.460 320.484TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.205.874 5.936.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.445.107 17.150.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.925.908.195 1.810.094.669Ödenmiş Sermaye1,11 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları11 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)11 -19.763.998 -21.995.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.646.565 9.871.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 8.671.985 9.888.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.420 -17.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.420 -17.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.260.080 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.260.080 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 48.297.464 40.977.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.660.631.817 1.385.692.663Net Dönem Karı veya Zararı15 161.472.895 330.185.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.925.908.195 1.810.094.669TOPLAM KAYNAKLAR1.940.353.302 1.827.244.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 15.517.772 9.527.336 8.046.681 3.406.931Satışların Maliyeti12 -753.197 -954.364 -377.177 -474.420TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.764.575 8.572.972 7.669.504 2.932.511BRÜT KAR (ZARAR)14.764.575 8.572.972 7.669.504 2.932.511Genel Yönetim Giderleri-2.102.974 -2.094.138 -1.039.405 -811.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 156.303.192 108.027.194 47.821.970 42.964.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -6.644.991 -6.710.669 2.085.836 -4.845.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)162.319.802 107.795.359 56.537.905 40.239.247Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler163.591 99 163.589 98Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -198.058 0 -198.058 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)162.285.335 107.795.458 56.503.436 40.239.345Finansman Giderleri-812.440 -1.095.246 -88.841 -127.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507DÖNEM KARI (ZARARI)161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 2,62390000 1,73390000 0,91670000 0,65180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.080.931 -279.437 -1.841.110 2.986.375Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,11 1.089.132 -282.487 -1.831.065 2.988.888Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.201 3.050 -10.045 -2.513Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.260.080 0 1.260.080 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.260.080 0 1.260.080 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.341.011 -279.437 -581.030 2.986.375TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)163.813.906 106.420.775 55.833.565 43.097.882Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları163.813.906 106.420.775 55.833.565 43.097.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955660BIST