***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler53.749.206 -53.749.206 9.634.853 339.368.088 -349.002.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)254.014 10.503 218.197.470 218.461.987 218.461.987Kar Payları11 1.802.462 -1.802.462 1.802.462 -40.572.000 -38.769.538 -38.769.538Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 4.586.605 -13.294 40.977.695 1.385.692.663 218.197.470 1.692.808.893 1.692.808.893Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Transferler9.551.389 270.401.914 -279.953.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.361.445 -1.805 2.697.154 243.377.253 247.434.047 247.434.047Kar Payları11 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)11.c -2.305.620 2.305.620Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 8.944.298 -19.024 2.697.154 48.297.464 1.660.631.817 243.377.253 2.009.528.336 2.009.528.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI158.640.407 -60.226.564Dönem Karı (Zararı)243.377.253 218.197.470Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-79.628.995 -110.179.258Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.315 14.795Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.930 49.785Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -23.076.225 -12.691.276Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-56.680.904 -97.239.723Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler209.985 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13,14 -150.096 -312.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.189.319 15.135.731Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -53.859.641 14.056.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.600 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.500.154 2.020.239Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.192.253 -1.177.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.010.177 236.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.558.939 123.153.943Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -645.742.464 -724.533.784Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 692.846.858 541.241.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.926 -88.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.004.376 9.785.044İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-49.474.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -16.775Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.336.557 -3.176.882Alınan Temettüler1.738.807 295.459Alınan Faiz22.067.574 12.683.242FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.010.267 -40.661.026Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.009.887 -1.891.488Ödenen Temettüler-48.000.380 -38.769.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.625.764 -91.102.546NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.625.764 -91.102.546DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.710.342 121.601.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 89.336.106 30.498.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 89.336.106 9.710.342Finansal Yatırımlar4 655.217.241 630.367.091Ticari Alacaklar79.191.806 25.345.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 78.925.660 25.006.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 266.146 339.446Stoklar7 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler457.661 715.356Diğer Dönen Varlıklar101.585 248.373ARA TOPLAM827.576.134 669.658.557TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR827.576.134 669.658.557DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 98.288.577 122.232.426Diğer Alacaklar75.584 63.984İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.584 63.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 62.920.705 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.038.556.557 1.035.220.000Maddi Duran Varlıklar28.244 32.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.435 37.556Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.435 37.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.199.895.102 1.157.586.404TOPLAM VARLIKLAR2.027.471.236 1.827.244.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.227.595 2.276.511Ticari Borçlar4.841.064 6.341.218İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,16 21.322 4.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.819.742 6.336.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar76.263 72.635Diğer Borçlar6.452.202 2.464.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.452.202 2.464.533Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)135.187 59.228ARA TOPLAM13.732.311 11.214.125TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.732.311 11.214.125UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.043.664 4.004.635Diğer Borçlar1.815.632 1.611.048İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.815.632 1.611.048Uzun Vadeli Karşılıklar351.293 320.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 351.293 320.484TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.210.589 5.936.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.942.900 17.150.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.009.528.336 1.810.094.669Ödenmiş Sermaye1,11 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları11 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)11 -19.763.998 -21.995.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.925.274 9.871.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 8.944.298 9.888.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.024 -17.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.024 -17.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.697.154 0Yabancı Para Çevrim Farkları2.697.154 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 48.297.464 40.977.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.660.631.817 1.385.692.663Net Dönem Karı veya Zararı15 243.377.253 330.185.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.009.528.336 1.810.094.669TOPLAM KAYNAKLAR2.027.471.236 1.827.244.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 77.434.416 21.502.874 61.916.644 11.975.538Satışların Maliyeti12 -1.130.068 -1.421.792 -376.871 -467.428TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.304.348 20.081.082 61.539.773 11.508.110BRÜT KAR (ZARAR)76.304.348 20.081.082 61.539.773 11.508.110Genel Yönetim Giderleri-3.204.489 -3.078.997 -1.101.515 -984.859Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 183.572.176 211.311.575 27.268.984 103.284.381Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -12.344.170 -9.184.338 -5.699.179 -2.473.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)244.327.865 219.129.322 82.008.063 111.333.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler163.591 295.459 0 295.360Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -209.985 0 -11.927 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)244.281.471 219.424.781 81.996.136 111.629.323Finansman Giderleri-904.218 -1.227.311 -91.778 -132.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258DÖNEM KARI (ZARARI)243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları243.377.253 218.197.470 81.904.358 111.497.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 3,95480000 3,54570000 1,33090000 1,81180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.359.640 264.517 278.709 543.954Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,11 1.361.445 254.014 272.313 536.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.805 10.503 6.396 7.453Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.697.154 0 1.437.074 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.697.154 0 1.437.074 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.056.794 264.517 1.715.783 543.954TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)247.434.047 218.461.987 83.620.141 112.041.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları247.434.047 218.461.987 83.620.141 112.041.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972267BIST