***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 18:51
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
17 53.749.206 -53.749.206 9.634.853 339.368.088 -349.002.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.555.882 6.578 330.185.303 335.747.763 335.747.763
Kar Payları
17 1.802.462 -1.802.462 1.802.462 -40.572.000 -38.769.538 -38.769.538
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Transferler
17 9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.694.746 -37.976 30.804.310 1.261.477.309 1.297.938.389 1.297.938.389
Kar Payları
17 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.c -2.305.620 2.305.620
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
631.314.123 -83.366.406
Dönem Karı (Zararı)
1.261.477.309 330.185.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-939.044.161 -219.813.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 23.296 20.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 101.874 74.039
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -41.463.596 -18.512.886
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-190.237.604 -51.278.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10,21 -703.063.443 -149.703.118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.255.675 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-149.013 -413.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.683.924 10.955.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -115.446.238 10.330.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.600 -33.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.580.682 2.789.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.191.354 -2.131.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.998.122 -352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
222.749.224 121.326.521
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -712.866.099 -745.846.204
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 1.121.453.924 541.241.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -22.926 -88.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-467.001.359 12.001.523
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
2.12 -49.474.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -90.158 -16.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -451.977.694 -3.176.882
Alınan Temettüler
22 1.738.807 389.349
Alınan Faiz
32.801.886 14.805.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.916.474 -40.526.063
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.916.094 -1.756.525
Ödenen Temettüler
17 -48.000.380 -38.769.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.396.290 -111.890.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.396.290 -111.890.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.710.342 121.601.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 124.106.632 9.710.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 124.106.632 9.710.342
Finansal Yatırımlar
4 395.484.549 630.367.091
Ticari Alacaklar
140.777.320 25.345.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 140.472.759 25.006.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 304.561 339.446
Stoklar
8 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.160.622 715.356
Diğer Dönen Varlıklar
15 151.891 248.373
ARA TOPLAM
664.952.749 669.658.557
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 2.184.129 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
667.136.878 669.658.557
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 142.080.898 122.232.426
Diğer Alacaklar
75.584 63.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 75.584 63.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 95.493.521 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.190.261.137 1.035.220.000
Maddi Duran Varlıklar
11 26.846 32.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.010 37.556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 110.010 37.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.428.047.996 1.157.586.404
TOPLAM VARLIKLAR
3.095.184.874 1.827.244.961
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.276.511 2.276.511
Ticari Borçlar
7.921.900 6.341.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 397.156 4.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.524.744 6.336.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 94.050 72.635
Diğer Borçlar
19.674.993 2.464.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 19.674.993 2.464.533
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.851 59.228
ARA TOPLAM
30.034.305 11.214.125
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.034.305 11.214.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.088.541 4.004.635
Diğer Borçlar
2.591.942 1.611.048
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.591.942 1.611.048
Uzun Vadeli Karşılıklar
437.408 320.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 437.408 320.484
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.117.891 5.936.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.152.196 17.150.292
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.060.032.678 1.810.094.669
Ödenmiş Sermaye
1,17 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1,17 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -19.763.998 -21.995.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.222.404 9.871.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 13.277.599 9.888.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.195 -17.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.195 -17.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.804.310 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.804.310 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 48.297.464 40.977.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.660.631.817 1.385.692.663
Net Dönem Karı veya Zararı
25 1.261.477.309 330.185.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.060.032.678 1.810.094.669
TOPLAM KAYNAKLAR
3.095.184.874 1.827.244.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 122.022.298 26.828.787
Satışların Maliyeti
18 -1.543.441 -1.910.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.478.857 24.918.067
BRÜT KAR (ZARAR)
120.478.857 24.918.067
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.667.975 -3.971.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.171.468.579 322.150.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -29.223.407 -11.938.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.258.056.054 331.158.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 163.591 389.349
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 4.255.675 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.262.475.320 331.547.576
Finansman Giderleri
23 -998.011 -1.362.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.261.477.309 330.185.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.261.477.309 330.185.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 1.261.477.309 330.185.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.261.477.309 330.185.303
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 20,49880000 5,36550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.656.770 5.562.460
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,17 5.694.746 5.555.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -37.976 6.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.804.310 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9 30.804.310 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.461.080 5.562.460
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.297.938.389 335.747.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.297.938.389 335.747.763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004767
BIST