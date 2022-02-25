***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444Transferler17 53.749.206 -53.749.206 9.634.853 339.368.088 -349.002.941Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.555.882 6.578 330.185.303 335.747.763 335.747.763Kar Payları17 1.802.462 -1.802.462 1.802.462 -40.572.000 -38.769.538 -38.769.538Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Transferler17 9.551.389 270.401.914 -279.953.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.694.746 -37.976 30.804.310 1.261.477.309 1.297.938.389 1.297.938.389Kar Payları17 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17.c -2.305.620 2.305.620Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI631.314.123 -83.366.406Dönem Karı (Zararı)1.261.477.309 330.185.303Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-939.044.161 -219.813.831Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 23.296 20.351Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 101.874 74.039Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -41.463.596 -18.512.886Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-190.237.604 -51.278.732Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10,21 -703.063.443 -149.703.118Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -4.255.675 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-149.013 -413.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.683.924 10.955.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -115.446.238 10.330.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.600 -33.550Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.580.682 2.789.523Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 18.191.354 -2.131.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.998.122 -352Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları222.749.224 121.326.521Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -712.866.099 -745.846.204Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 1.121.453.924 541.241.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -22.926 -88.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-467.001.359 12.001.523İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları2.12 -49.474.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -90.158 -16.776Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -451.977.694 -3.176.882Alınan Temettüler22 1.738.807 389.349Alınan Faiz32.801.886 14.805.832FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.916.474 -40.526.063Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.916.094 -1.756.525Ödenen Temettüler17 -48.000.380 -38.769.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.396.290 -111.890.946NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.396.290 -111.890.946DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.710.342 121.601.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 124.106.632 9.710.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 124.106.632 9.710.342Finansal Yatırımlar4 395.484.549 630.367.091Ticari Alacaklar140.777.320 25.345.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 140.472.759 25.006.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 304.561 339.446Stoklar8 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler1.160.622 715.356Diğer Dönen Varlıklar15 151.891 248.373ARA TOPLAM664.952.749 669.658.557Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 2.184.129 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR667.136.878 669.658.557DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 142.080.898 122.232.426Diğer Alacaklar75.584 63.984İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 75.584 63.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 95.493.521 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.190.261.137 1.035.220.000Maddi Duran Varlıklar11 26.846 32.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.010 37.556Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 110.010 37.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.428.047.996 1.157.586.404TOPLAM VARLIKLAR3.095.184.874 1.827.244.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.276.511 2.276.511Ticari Borçlar7.921.900 6.341.218İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 397.156 4.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.524.744 6.336.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 94.050 72.635Diğer Borçlar19.674.993 2.464.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 19.674.993 2.464.533Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)66.851 59.228ARA TOPLAM30.034.305 11.214.125TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.034.305 11.214.125UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.088.541 4.004.635Diğer Borçlar2.591.942 1.611.048İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.591.942 1.611.048Uzun Vadeli Karşılıklar437.408 320.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 437.408 320.484TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.117.891 5.936.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.152.196 17.150.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.060.032.678 1.810.094.669Ödenmiş Sermaye1,17 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları1,17 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)17 -19.763.998 -21.995.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.222.404 9.871.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 13.277.599 9.888.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.195 -17.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.195 -17.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.804.310 0Yabancı Para Çevrim Farkları30.804.310 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 48.297.464 40.977.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.660.631.817 1.385.692.663Net Dönem Karı veya Zararı25 1.261.477.309 330.185.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.060.032.678 1.810.094.669TOPLAM KAYNAKLAR3.095.184.874 1.827.244.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 122.022.298 26.828.787Satışların Maliyeti18 -1.543.441 -1.910.720TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)120.478.857 24.918.067BRÜT KAR (ZARAR)120.478.857 24.918.067Genel Yönetim Giderleri19 -4.667.975 -3.971.816Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.171.468.579 322.150.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -29.223.407 -11.938.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.258.056.054 331.158.227Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 163.591 389.349Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 4.255.675 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.262.475.320 331.547.576Finansman Giderleri23 -998.011 -1.362.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.261.477.309 330.185.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.261.477.309 330.185.303DÖNEM KARI (ZARARI)25 1.261.477.309 330.185.303Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.261.477.309 330.185.303Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 20,49880000 5,36550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.656.770 5.562.460Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,17 5.694.746 5.555.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -37.976 6.578Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.804.310 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar9 30.804.310 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.461.080 5.562.460TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.297.938.389 335.747.763Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.297.938.389 335.747.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004767BIST