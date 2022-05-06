***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2022 19:03
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmı 9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.920.197 1.844 105.058.300 107.980.341 107.980.341
Kar Payları
11 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 12.808.670 -15.375 50.529.084 1.656.094.577 105.058.300 1.867.843.010 1.867.843.010
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Transferler
10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247
Kar Payları
11 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 -21.367.247 27.106.275 -45.587 31.134.265 58.601.464 2.805.545.126 82.965.165 3.029.538.835 3.029.538.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.287.144 198.972.647
Dönem Karı (Zararı)
82.965.165 105.058.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.358.658 -18.520.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.039 5.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.512 15.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.975.275 -4.931.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-64.661.640 -13.617.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-738.197 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-206.091 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 122.994 7.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
216.582.063 64.886.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 120.881.345 13.902.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.267.788 91.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.037.424 1.656.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.470.354 49.247.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
225.188.570 151.423.811
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -645.275.096
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 23.098.574 692.846.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.224.163 3.512.962
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-108.023.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-98.062 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.189.178 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Alınan Temettüler
0 2
Alınan Faiz
7.586.277 3.512.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.491.656 -52.422.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.231.656 -2.190.505
Ödenen Temettüler
-106.260.000 -50.232.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.571.325 150.063.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.571.325 150.063.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 124.106.632 9.710.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.677.957 159.773.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 160.677.957 124.106.632
Finansal Yatırımlar
4 427.018.967 395.484.549
Ticari Alacaklar
19.772.981 140.777.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 19.381.495 140.472.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 391.486 304.561
Stoklar
7 3.271.735 219.202 151.891
ARA TOPLAM
614.095.354 664.952.749
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
271.576 2.184.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
614.366.930 667.136.878
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 167.327.220 142.080.898
Diğer Alacaklar
75.584 75.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.584 75.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 183.217.626 95.493.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.195.450.315 2.190.261.137
Maddi Duran Varlıklar
109.040 26.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.839 110.010
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.839 110.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.546.294.624 2.428.047.996
TOPLAM VARLIKLAR
3.160.661.554 3.095.184.874
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.133.396 2.276.511
Ticari Borçlar
9.189.688 7.921.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 606.477 397.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.583.211 7.524.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
793.812 94.050
Diğer Borçlar
9.409.386 19.674.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.409.386 19.674.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 66.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
106.260.000 0
ARA TOPLAM
127.786.282 30.034.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.786.282 30.034.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.088.541
Diğer Borçlar
2.820.125 2.591.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.820.125 2.591.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
516.312 437.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 516.312 437.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.336.437 5.117.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.122.719 35.152.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.029.538.835 3.060.032.678
Ödenmiş Sermaye
1,11 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -19.763.998 -19.763.998
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
8 -21.367.247 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.060.688 13.222.404
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 27.106.275 13.277.599
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.587 -55.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.587 -55.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.134.265 30.804.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.134.265 30.804.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 58.601.464 48.297.464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 2.805.545.126 1.660.631.817
Net Dönem Karı veya Zararı
15 82.965.165 1.261.477.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.029.538.835 3.060.032.678
TOPLAM KAYNAKLAR
3.160.661.554 3.095.184.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 12.054.083 7.471.091
Satışların Maliyeti
12 -982.940 -376.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.071.143 7.095.071
BRÜT KAR (ZARAR)
11.071.143 7.095.071
Genel Yönetim Giderleri
-3.432.858 -1.063.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 98.337.396 108.481.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -23.480.443 -8.730.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.495.238 105.781.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
206.091 2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 738.197 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.439.526 105.781.899
Finansman Giderleri
-474.361 -723.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.965.165 105.058.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 82.965.165 105.058.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.965.165 105.058.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.965.165 105.058.300
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 1,34820000 1,70720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.838.284 2.922.041
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,11 13.828.676 2.920.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.608 1.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
329.955 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
329.955 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.168.239 2.922.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.133.404 107.980.341
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.133.404 107.980.341
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027396
BIST