***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmı 9.551.389 270.401.914 -279.953.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.920.197 1.844 105.058.300 107.980.341 107.980.341Kar Payları11 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 12.808.670 -15.375 50.529.084 1.656.094.577 105.058.300 1.867.843.010 1.867.843.010Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678Transferler10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247Kar Payları11 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 -21.367.247 27.106.275 -45.587 31.134.265 58.601.464 2.805.545.126 82.965.165 3.029.538.835 3.029.538.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.287.144 198.972.647Dönem Karı (Zararı)82.965.165 105.058.300Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-74.358.658 -18.520.508Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.039 5.441Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler88.512 15.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -8.975.275 -4.931.982Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-64.661.640 -13.617.313Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-738.197 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-206.091 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13,14 122.994 7.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler216.582.063 64.886.019Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 120.881.345 13.902.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.600Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.267.788 91.420Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.037.424 1.656.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.470.354 49.247.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları225.188.570 151.423.811Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -645.275.096Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 23.098.574 692.846.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.224.163 3.512.962İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-108.023.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-98.062 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.189.178 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 0Alınan Temettüler0 2Alınan Faiz7.586.277 3.512.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.491.656 -52.422.505Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.231.656 -2.190.505Ödenen Temettüler-106.260.000 -50.232.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.571.325 150.063.104NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.571.325 150.063.104DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 124.106.632 9.710.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 160.677.957 159.773.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 160.677.957 124.106.632Finansal Yatırımlar4 427.018.967 395.484.549Ticari Alacaklar19.772.981 140.777.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 19.381.495 140.472.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 391.486 304.561Stoklar7 3.271.735 219.202 151.891ARA TOPLAM614.095.354 664.952.749Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar271.576 2.184.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR614.366.930 667.136.878DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 167.327.220 142.080.898Diğer Alacaklar75.584 75.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.584 75.584Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 183.217.626 95.493.521Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.195.450.315 2.190.261.137Maddi Duran Varlıklar109.040 26.846Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.839 110.010Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.839 110.010TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.546.294.624 2.428.047.996TOPLAM VARLIKLAR3.160.661.554 3.095.184.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.133.396 2.276.511Ticari Borçlar9.189.688 7.921.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,16 606.477 397.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.583.211 7.524.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar793.812 94.050Diğer Borçlar9.409.386 19.674.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.409.386 19.674.993Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 66.851Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler106.260.000 0ARA TOPLAM127.786.282 30.034.305TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.786.282 30.034.305UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.088.541Diğer Borçlar2.820.125 2.591.942İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.820.125 2.591.942Uzun Vadeli Karşılıklar516.312 437.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 516.312 437.408TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.336.437 5.117.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER131.122.719 35.152.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.029.538.835 3.060.032.678Ödenmiş Sermaye1,11 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları11 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)11 -19.763.998 -19.763.998Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi8 -21.367.247 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.060.688 13.222.404Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 27.106.275 13.277.599Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.587 -55.195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.587 -55.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.134.265 30.804.310Yabancı Para Çevrim Farkları31.134.265 30.804.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 58.601.464 48.297.464Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 2.805.545.126 1.660.631.817Net Dönem Karı veya Zararı15 82.965.165 1.261.477.309TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.029.538.835 3.060.032.678TOPLAM KAYNAKLAR3.160.661.554 3.095.184.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 12.054.083 7.471.091Satışların Maliyeti12 -982.940 -376.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.071.143 7.095.071BRÜT KAR (ZARAR)11.071.143 7.095.071Genel Yönetim Giderleri-3.432.858 -1.063.569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 98.337.396 108.481.222Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -23.480.443 -8.730.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.495.238 105.781.897Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler206.091 2Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 738.197 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.439.526 105.781.899Finansman Giderleri-474.361 -723.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.965.165 105.058.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 82.965.165 105.058.300DÖNEM KARI (ZARARI)82.965.165 105.058.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.965.165 105.058.300Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 1,34820000 1,70720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.838.284 2.922.041Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,11 13.828.676 2.920.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.608 1.844Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar329.955 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar329.955 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.168.239 2.922.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.133.404 107.980.341Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.133.404 107.980.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027396BIST