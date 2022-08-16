***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 21:43
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.982.199 132.338.708
Dönem Karı (Zararı)
178.088.558 161.840.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-327.814.760 -82.976.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
245.587 23.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.181 36.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.813.774 -14.202.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-309.566.354 -67.528.058
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
356.582 408.360
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-232.953 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 81.971 -1.714.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
126.854.834 14.560.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 109.987.811 13.066.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.572 -11.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-144.492 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.121.607 -4.610.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.722.407 2.359.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.453.287 3.756.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.871.368 93.424.650
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -652.718.303
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 35.452.645 692.846.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-599.078 -1.191.571
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.174.250 -45.866.474
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-108.023.200 -49.474.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.771.950 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -34.981.468 -3.336.557
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Alınan Temettüler
272.311 1.738.807
Alınan Faiz
7.830.057 5.205.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.724.587 -51.418.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.185.322 -2.101.665
Ödenen Temettüler
-101.539.265 -49.317.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.916.638 35.053.485
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
138.632.989 18.110.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.283.649 53.163.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.290.389 15.935.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.006.740 69.098.926
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Diğer Düzeltmeler
2.2 -9.105.268 -944.175 17.842.091 26.372.228 11.491.609 45.656.485 37.797.860 83.454.345
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.400.000 963.372 -21.995.618 -9.105.268 8.944.298 -17.219 17.842.091 40.977.695 1.412.064.891 341.676.912 1.855.751.154 37.797.860 1.893.549.014
Transferler
9.551.389 281.893.523 -291.444.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.313 -8.201 18.110.198 161.840.245 179.669.929 179.669.929
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-49.474.200 -49.474.200 -49.474.200
Kar Payları
10 2.231.620 -2.231.620 914.916 -50.232.000 -49.317.084 -49.317.084
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.894.728 25.903.132 37.797.860 -37.797.860 0
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 8.671.985 -25.420 47.847.017 48.297.464 1.720.776.462 161.840.245 1.974.427.659 1.974.427.659
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Diğer Düzeltmeler
2.2 -58.579.468 76.130.968 60.144.645 4.821.081 82.517.226 82.517.226
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 13.277.599 -55.195 106.935.278 48.297.464 1.720.776.462 1.266.298.390 3.142.549.904 3.142.549.904
Transferler
10.304.000 1.149.734.390 -1.160.038.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.247.541 -101.329 138.632.989 178.088.558 340.867.759 340.867.759
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-108.023.200 -108.023.200 -108.023.200
Kar Payları
10 4.720.735 -4.720.735 4.720.735 -106.260.000 -101.539.265 -101.539.265
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -15.043.263 -166.602.668 37.525.140 -156.524 245.568.267 53.880.729 2.875.231.587 178.088.558 3.273.855.198 3.273.855.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.006.740 128.290.389 15.935.243
Finansal Yatırımlar
4 492.548.575 395.484.549 630.367.091
Ticari Alacaklar
31.320.842 141.664.076 26.041.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 29.245.645 140.472.759 25.006.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.075.197 1.191.317 1.035.634
Stoklar
7 3.416.227 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
4.658.702 1.363.574 1.253.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.500.277 3.663.303 2.766.841
Diğer Dönen Varlıklar
3.584.869 151.891 248.373
ARA TOPLAM
578.036.232 673.889.517 679.884.383
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
298.438 2.184.129 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
578.334.670 676.073.646 679.884.383
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 188.168.565 142.080.898 111.192.121
Diğer Alacaklar
118.156 75.584 63.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.156 75.584 63.984
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.603.322.547 2.402.735.815 1.143.051.455
Maddi Duran Varlıklar
9.411.146 157.004 129.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
970.241 110.010 37.556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
970.241 110.010 37.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.801.990.655 2.545.159.311 1.254.475.017
TOPLAM VARLIKLAR
3.380.325.325 3.221.232.957 1.934.359.400
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.179.730 2.276.511 2.276.511
Ticari Borçlar
4.866.097 7.988.845 6.394.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 1.256.059 397.156 4.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.610.038 7.591.689 6.389.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
273.054 94.050 72.635
Diğer Borçlar
18.348.424 22.270.553 3.916.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.348.424 22.270.553 3.916.378
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
270.247 66.851 59.228
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
602.521 846.434 1.249.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
245 0 0
ARA TOPLAM
26.540.318 33.543.244 13.969.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.540.318 33.543.244 13.969.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.088.541 4.004.635
Diğer Borçlar
13.664.798 8.020.262 5.625.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.664.798 8.020.262 5.625.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
652.918 437.408 320.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 652.918 437.408 320.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 65.612.093 34.593.598 16.891.149
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.929.809 45.139.809 26.841.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.470.127 78.683.053 40.810.386
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.273.855.198 3.142.549.904 1.855.751.154
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -15.043.263 -19.763.998 -21.995.618
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.9 -166.602.668 -58.579.468 -9.105.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.368.616 13.222.404 8.927.079
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 37.525.140 13.277.599 8.944.298
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.524 -55.195 -17.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.524 -55.195 -17.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.568.267 106.935.278 17.842.091
Yabancı Para Çevrim Farkları
245.568.267 106.935.278 17.842.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 53.880.729 48.297.464 40.977.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.875.231.587 1.720.776.462 1.412.064.891
Net Dönem Karı veya Zararı
14 178.088.558 1.266.298.390 341.676.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 37.797.860
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.273.855.198 3.142.549.904 1.893.549.014
TOPLAM KAYNAKLAR
3.380.325.325 3.221.232.957 1.934.359.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 38.527.881 22.489.957 21.511.105 11.456.546
Satışların Maliyeti
11 -1.882.294 -753.197 -899.354 -377.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.645.587 21.736.760 20.611.751 11.079.369
BRÜT KAR (ZARAR)
36.645.587 21.736.760 20.611.751 11.079.369
Genel Yönetim Giderleri
-16.893.954 -7.995.132 -9.268.860 -4.430.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 200.496.518 156.548.028 101.823.441 47.773.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.787.580 -7.392.202 -18.233.282 1.677.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.460.571 162.897.454 94.933.050 56.099.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
505.264 163.591 299.173 163.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.965.835 163.061.045 95.232.223 56.263.077
Finansman Giderleri
-520.695 -812.440 -46.334 -88.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
178.445.140 162.248.605 95.185.889 56.174.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -356.582 -408.360 -62.496 -62.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -355.165 -403.011 -69.346 -56.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.417 -5.349 6.850 -6.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
178.088.558 161.840.245 95.123.393 56.111.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.088.558 161.840.245 95.123.393 56.111.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -268.281
Ana Ortaklık Payları
14 178.088.558 161.840.245 95.123.393 56.379.524
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 2,89390000 2,62990000 1,54570000 0,91620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.146.212 -280.514 10.307.928 -2.022.783
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 24.247.541 -272.313 10.418.865 -2.012.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.329 -8.201 -110.937 -10.045
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
138.632.989 18.110.198 138.303.034 7.691.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
138.632.989 18.110.198 138.303.034 7.691.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.779.201 17.829.684 148.610.962 5.668.227
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
340.867.759 179.669.929 243.734.355 61.779.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -4.435.956
Ana Ortaklık Payları
340.867.759 179.669.929 243.734.355 66.215.426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056115
BIST