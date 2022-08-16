***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.982.199 132.338.708Dönem Karı (Zararı)178.088.558 161.840.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-327.814.760 -82.976.279Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler245.587 23.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler114.181 36.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -18.813.774 -14.202.619Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-309.566.354 -67.528.058Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler356.582 408.360Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-232.953 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12,13 81.971 -1.714.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler126.854.834 14.560.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 109.987.811 13.066.595Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.572 -11.600Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-144.492 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.121.607 -4.610.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.722.407 2.359.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.453.287 3.756.991Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.871.368 93.424.650Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -652.718.303Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 35.452.645 692.846.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.926Vergi İadeleri (Ödemeleri)-599.078 -1.191.571YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-142.174.250 -45.866.474İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-108.023.200 -49.474.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.771.950 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -34.981.468 -3.336.557Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 0Alınan Temettüler272.311 1.738.807Alınan Faiz7.830.057 5.205.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.724.587 -51.418.749Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.185.322 -2.101.665Ödenen Temettüler-101.539.265 -49.317.084YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-233.916.638 35.053.485Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi138.632.989 18.110.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.283.649 53.163.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.290.389 15.935.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 33.006.740 69.098.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669Diğer Düzeltmeler2.2 -9.105.268 -944.175 17.842.091 26.372.228 11.491.609 45.656.485 37.797.860 83.454.345Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.400.000 963.372 -21.995.618 -9.105.268 8.944.298 -17.219 17.842.091 40.977.695 1.412.064.891 341.676.912 1.855.751.154 37.797.860 1.893.549.014Transferler9.551.389 281.893.523 -291.444.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-272.313 -8.201 18.110.198 161.840.245 179.669.929 179.669.929Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-49.474.200 -49.474.200 -49.474.200Kar Payları10 2.231.620 -2.231.620 914.916 -50.232.000 -49.317.084 -49.317.084Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler11.894.728 25.903.132 37.797.860 -37.797.860 0Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 8.671.985 -25.420 47.847.017 48.297.464 1.720.776.462 161.840.245 1.974.427.659 1.974.427.659Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678Diğer Düzeltmeler2.2 -58.579.468 76.130.968 60.144.645 4.821.081 82.517.226 82.517.226Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 13.277.599 -55.195 106.935.278 48.297.464 1.720.776.462 1.266.298.390 3.142.549.904 3.142.549.904Transferler10.304.000 1.149.734.390 -1.160.038.390Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.247.541 -101.329 138.632.989 178.088.558 340.867.759 340.867.759Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-108.023.200 -108.023.200 -108.023.200Kar Payları10 4.720.735 -4.720.735 4.720.735 -106.260.000 -101.539.265 -101.539.265Dönem Sonu Bakiyeler64.400.000 963.372 -15.043.263 -166.602.668 37.525.140 -156.524 245.568.267 53.880.729 2.875.231.587 178.088.558 3.273.855.198 3.273.855.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.006.740 128.290.389 15.935.243Finansal Yatırımlar4 492.548.575 395.484.549 630.367.091Ticari Alacaklar31.320.842 141.664.076 26.041.848İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 29.245.645 140.472.759 25.006.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.075.197 1.191.317 1.035.634Stoklar7 3.416.227 3.271.735 3.271.735Peşin Ödenmiş Giderler4.658.702 1.363.574 1.253.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.500.277 3.663.303 2.766.841Diğer Dönen Varlıklar3.584.869 151.891 248.373ARA TOPLAM578.036.232 673.889.517 679.884.383Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar298.438 2.184.129 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR578.334.670 676.073.646 679.884.383DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 188.168.565 142.080.898 111.192.121Diğer Alacaklar118.156 75.584 63.984İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar118.156 75.584 63.984Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.603.322.547 2.402.735.815 1.143.051.455Maddi Duran Varlıklar9.411.146 157.004 129.901Maddi Olmayan Duran Varlıklar970.241 110.010 37.556Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar970.241 110.010 37.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.801.990.655 2.545.159.311 1.254.475.017TOPLAM VARLIKLAR3.380.325.325 3.221.232.957 1.934.359.400KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.179.730 2.276.511 2.276.511Ticari Borçlar4.866.097 7.988.845 6.394.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,16 1.256.059 397.156 4.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.610.038 7.591.689 6.389.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar273.054 94.050 72.635Diğer Borçlar18.348.424 22.270.553 3.916.378İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.348.424 22.270.553 3.916.378Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)270.247 66.851 59.228Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü602.521 846.434 1.249.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler245 0 0ARA TOPLAM26.540.318 33.543.244 13.969.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.540.318 33.543.244 13.969.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.088.541 4.004.635Diğer Borçlar13.664.798 8.020.262 5.625.029İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.664.798 8.020.262 5.625.029Uzun Vadeli Karşılıklar652.918 437.408 320.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 652.918 437.408 320.484Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 65.612.093 34.593.598 16.891.149TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.929.809 45.139.809 26.841.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.470.127 78.683.053 40.810.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.273.855.198 3.142.549.904 1.855.751.154Ödenmiş Sermaye1,10 64.400.000 64.400.000 64.400.000Sermaye Düzeltme Farkları10 963.372 963.372 963.372Geri Alınmış Paylar (-)10 -15.043.263 -19.763.998 -21.995.618Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.9 -166.602.668 -58.579.468 -9.105.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.368.616 13.222.404 8.927.079Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4 37.525.140 13.277.599 8.944.298Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156.524 -55.195 -17.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156.524 -55.195 -17.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.568.267 106.935.278 17.842.091Yabancı Para Çevrim Farkları245.568.267 106.935.278 17.842.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 53.880.729 48.297.464 40.977.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.875.231.587 1.720.776.462 1.412.064.891Net Dönem Karı veya Zararı14 178.088.558 1.266.298.390 341.676.912Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 37.797.860TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.273.855.198 3.142.549.904 1.893.549.014TOPLAM KAYNAKLAR3.380.325.325 3.221.232.957 1.934.359.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 38.527.881 22.489.957 21.511.105 11.456.546Satışların Maliyeti11 -1.882.294 -753.197 -899.354 -377.177TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.645.587 21.736.760 20.611.751 11.079.369BRÜT KAR (ZARAR)36.645.587 21.736.760 20.611.751 11.079.369Genel Yönetim Giderleri-16.893.954 -7.995.132 -9.268.860 -4.430.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 200.496.518 156.548.028 101.823.441 47.773.170Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -41.787.580 -7.392.202 -18.233.282 1.677.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.460.571 162.897.454 94.933.050 56.099.488Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler505.264 163.591 299.173 163.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.965.835 163.061.045 95.232.223 56.263.077Finansman Giderleri-520.695 -812.440 -46.334 -88.841SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)178.445.140 162.248.605 95.185.889 56.174.236Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15 -356.582 -408.360 -62.496 -62.993Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -355.165 -403.011 -69.346 -56.665Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.417 -5.349 6.850 -6.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)178.088.558 161.840.245 95.123.393 56.111.243DÖNEM KARI (ZARARI)178.088.558 161.840.245 95.123.393 56.111.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 -268.281Ana Ortaklık Payları14 178.088.558 161.840.245 95.123.393 56.379.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 2,89390000 2,62990000 1,54570000 0,91620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.146.212 -280.514 10.307.928 -2.022.783Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)4,10 24.247.541 -272.313 10.418.865 -2.012.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.329 -8.201 -110.937 -10.045Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar138.632.989 18.110.198 138.303.034 7.691.010Yabancı Para Çevrim Farkları138.632.989 18.110.198 138.303.034 7.691.010DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.779.201 17.829.684 148.610.962 5.668.227TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)340.867.759 179.669.929 243.734.355 61.779.470Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 -4.435.956Ana Ortaklık Payları340.867.759 179.669.929 243.734.355 66.215.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056115BIST