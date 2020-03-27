***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 14:15
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 27.03.2020 tarihinde 28.02.2020 tarihli ve 400 sayılı kararıyla, 31.03.2020 tarihinde saat 15:00'de Muallim Naci Caddesi No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına karar vemiştir. Kamuoyuna duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832809
BIST
14:4089.655
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -1.872,63
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
14:406,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
14:407,1033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
14:40335,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 335,48
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|172.230.029
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.748.869
|% 9,97
|
|PGSUS
|34,52
|255.734.288
|% 9,94
|
|TIRE
|5,20
|25.673.324
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|6.386.090
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.569.075
|% -9,77
|
|QNBFL
|117,40
|4.478.793
|% -8,92
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|FMIZP
|40,58
|3.920.260
|% -6,97
|
|THYAO
|9,17
|1.013.409.035
|% -0,86
|
|GARAN
|7,99
|515.813.373
|% 0,63
|
|ASELS
|23,48
|486.408.412
|% -3,22
|
|ECILC
|5,08
|379.783.487
|% 4,74
|
|PGSUS
|34,52
|255.734.288
|% 9,94
|
|IHLGM
|0,87
|113.026.251
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|151.420.291
|% -3,01
|
|THYAO
|9,17
|1.013.409.035
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,45
|49.587.663
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,90
|167.443.374
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8606
|7,9000
|% 1,01
|
|Frank
|6,6803
|6,7206
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7111
|1,7197
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,22
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,97
|25,97
|-0,37
|
Seans Raporu
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