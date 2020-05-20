***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tarihinin ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ertelenen olağan genel kurul nedeniyle, daha önce planlanan 2019 yılı kar dağıtım teklifindeki kar dağıtım tarihinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek olağan genel kurul ve kar payı ödeme tarihi yeniden belirlenecektir.Karar Tarihi 28.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 0 0C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 0 0Ek AçıklamalarAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelendiği 27.03.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Ertelenen olağan genel kurul nedeniyle, daha önce planlanan 2019 yılı kar dağıtım teklifindeki kar dağıtım tarihinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek olağan genel kurul ve kar payı ödeme tarihi yeniden belirlenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ALGYO-2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.400.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.130.158,8Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 389.574.941 117.993.040,354. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 389.574.941 117.993.040,356. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.899.652 5.899.652,028. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 383.675.289 112.093.388,33Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 475.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 384.150.289 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 40.572.000 0* Nakit 40.572.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.735.200 3.735.20017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 339.368.089 67.786.188,3320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 103.950 0 0,02 0,63 63B Grubu 148.050 0 0,04 0,63 63C Grubu 40.320.000 0 10,5 0,63 63TOPLAM 40.572.000 0 10,56 0,63 63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845976BIST