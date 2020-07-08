***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 21.07.2020 21.07.2020 23.07.2020 22.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 0 0C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 0 0Ek AçıklamalarAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 08.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında• Şirketimizin 2019 yılına ait finansal tablolarında yer alan 389.574.941,-TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.899.652,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,• Yıl içinde yapılan 475.000,-TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 384.150.289,-TL net dağıtılabilir dönem kârından, 40.572.000,- TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 3.735.200,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,• Kâr payı dağıtımına 21.07.2020 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ALGYO-2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.400.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.130.158,8Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 389.574.941 117.993.040,354. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 389.574.941 117.993.040,356. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.899.652 5.899.652,028. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 383.675.289 112.093.388,33Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 475.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 384.150.289 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 40.572.000 0* Nakit 40.572.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.735.200 3.735.20017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 339.368.089 67.786.188,3320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 103.950 0 0,02 0,63 63B Grubu 148.050 0 0,04 0,63 63C Grubu 40.320.000 0 10,5 0,63 63TOPLAM 40.572.000 0 10,56 0,63 63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857511BIST