***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 19:19
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Peşin 0,6300000 63 0 0,6300000 63
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 21.07.2020 21.07.2020 23.07.2020 22.07.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 0 0
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 0 0
Ek Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 08.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında
• Şirketimizin 2019 yılına ait finansal tablolarında yer alan 389.574.941,-TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.899.652,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Yıl içinde yapılan 475.000,-TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 384.150.289,-TL net dağıtılabilir dönem kârından, 40.572.000,- TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 3.735.200,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 21.07.2020 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALGYO-2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.400.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.130.158,8
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 389.574.941 117.993.040,35
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 389.574.941 117.993.040,35
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.899.652 5.899.652,02
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 383.675.289 112.093.388,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 475.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 384.150.289 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 40.572.000 0
* Nakit 40.572.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.735.200 3.735.200
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 339.368.089 67.786.188,33
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 103.950 0 0,02 0,63 63
B Grubu 148.050 0 0,04 0,63 63
C Grubu 40.320.000 0 10,5 0,63 63
TOPLAM 40.572.000 0 10,56 0,63 63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857511
BIST