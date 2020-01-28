***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.01.2020 17:53
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağı için süre uzatım izni alınması, kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,-TL'ye çıkarılması, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadili için 28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAYITLI SERMAYE ESAS SOZLEŞME 6.MADDE TADİL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814864
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
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|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
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|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
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|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
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|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
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|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
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|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
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|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
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|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
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|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
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|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
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|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
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|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
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|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
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|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
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|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
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|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
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|ISFIN
|4,39
|671.221.519
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7351
|7,7739
|% 0,30
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|Frank
|6,0960
|6,1327
|% 0,21
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|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,28
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.577
|1.577
|7,94
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|Altın Gr.
|302
|302
|2,16
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|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
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|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
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|Yarım
|958
|983
|-1,54
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|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
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|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,11
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
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|B. Petrol
|58,92
|58,92
|0,11
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