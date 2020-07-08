***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağı için süre uzatım izni alınması, kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,-TL'ye çıkarılması, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadili için 28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.02.2020 tarihli ve 12233903-340.08-E.2457 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 04.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.08.07.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857517BIST