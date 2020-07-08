***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 19:35
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağı için süre uzatım izni alınması, kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,-TL'ye çıkarılması, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadili için 28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.02.2020 tarihli ve 12233903-340.08-E.2457 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 04.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.08.07.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857517
BIST