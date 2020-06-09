***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 12:47
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 09.06.2020 tarihli toplantısında,
Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Mustafa Tansu USLU ve Kudret VURGUN'un adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850107
BIST
14:21108.782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -855,22
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
14:216,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8066
En Düşük
6,7696
14:217,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6746
En Düşük
7,6354
14:21373,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,20
|Açılış
|: 373,94
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
374,01
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.173.941
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.824.374
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.604.268
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.155.948
|% -9,94
|
|MAALT
|80,80
|37.391.237
|% -7,87
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|GSRAY
|3,85
|715.806.950
|% 2,94
|
|GARAN
|8,14
|703.866.833
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,78
|656.413.061
|% 2,30
|
|THYAO
|12,64
|365.806.416
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,40
|322.506.220
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,78
|656.413.061
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,40
|322.506.220
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,85
|715.806.950
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,75
|86.735.774
|% 1,35
|
|KARSN
|1,95
|197.171.617
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5765
|8,6195
|% -0,40
|
|Frank
|7,1003
|7,1430
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8076
|1,8167
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|11,20
|
|Altın Gr.
|374
|374
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.448
|13,50
|
|Tam
|2.491
|2.519
|17,70
|
|Yarım
|1.216
|1.226
|4,90
|
|Çeyrek
|608
|614
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,53
|