***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 09.06.2020 tarihli toplantısında,Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Mustafa Tansu USLU ve Kudret VURGUN'un adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850107BIST