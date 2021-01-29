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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2021 12:34



***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 29.01.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35 inci maddesi uyarınca portföyümüzde mevcut bulunan her bir varlık için "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." veya "Vakıf Gayrimenkul  Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905909


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