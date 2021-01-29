***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 12:34
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 29.01.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35 inci maddesi uyarınca portföyümüzde mevcut bulunan her bir varlık için "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." veya "Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905909
BIST
14:171.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:177,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
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7,3849
En Düşük
7,3003
14:178,8655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,8400
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8621
14:17436,78
En Yüksek
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|: 0,54%
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|Açılış
|: 436,78
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|503.344
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.710.598
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,50
|5.389.041
|% -6,95
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,30
|82.590.272
|% -6,15
|
|GUBRF
|73,80
|1.730.959.541
|% 6,80
|
|GARAN
|9,37
|1.201.278.368
|% -0,21
|
|KARSN
|5,35
|693.140.172
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|680.182.829
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,60
|658.712.056
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,38
|680.182.829
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,78
|565.942.852
|% 1,61
|
|KARSN
|5,35
|693.140.172
|% 7,21
|
|GARAN
|9,37
|1.201.278.368
|% -0,21
|
|ODAS
|3,84
|488.958.719
|% 0,00
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3002
|7,3038
|% -0,41
|
|Euro
|8,8635
|8,8668
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9810
|10,0311
|% -0,61
|
|Frank
|8,1935
|8,2429
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9432
|1,9530
|% -0,32
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|15,69
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.873
|2.946
|-35,67
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,25
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,42
|