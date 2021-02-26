***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 21:00
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 26.02.2021 tarihli toplantısında,
Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Mustafa Tansu USLU, Kudret VURGUN ve Hami Özçelik ÇATALOĞLU'nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913648
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
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En Düşük
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|: 418,54
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424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4357
|7,4388
|% 1,17
|
|Euro
|8,9918
|9,0039
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3305
|10,3823
|% 0,60
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9751
|1,9850
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-42,43
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-1,18
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