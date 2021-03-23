***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 18:53
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 23.03.2021 tarihli toplantısında Marksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 16.03.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 15.040.264 ABD Doları değer biçilmiştir. Sözkonusu şirketin %40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920024
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05442,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 442,61
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9255
|7,9278
|% -0,15
|
|Euro
|9,3992
|9,4391
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,8255
|10,8798
|% -0,57
|
|Frank
|8,4329
|8,4837
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1052
|2,1157
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,55
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|3,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de