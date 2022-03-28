***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 12:06
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Mosalarko OJSC şirketine ortaklık oranımız 27.01.2022 tarihinde %100'e ulaşmıştır. Bu nedenle mali tablolarımız 31.03.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren solo ve konsolide olarak düzenlenecek olup, Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a görderme yükümlülüğü, Konsolide Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013369
BIST
12:122.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,72
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.188
En Düşük
2.170
12:1214,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
12:1216,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0230
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
12:12920,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -13,87
|Açılış
|: 919,43
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ULUSE
|85,15
|733.738
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|15.923.317
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.778.825
|% 9,83
|
|KLSYN
|1,78
|46.394.571
|% 9,20
|
|ENSRI
|18,44
|194.779.608
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|43.206.047
|% -9,90
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|TTRAK
|238,70
|126.952.057
|% -3,95
|
|ACSEL
|28,00
|21.578.594
|% -3,58
|
|THYAO
|28,82
|1.541.518.942
|% 2,34
|
|SASA
|63,60
|1.040.940.772
|% 6,00
|
|KRDMD
|15,37
|675.218.872
|% 0,46
|
|KARSN
|5,03
|565.384.384
|% 1,62
|
|EREGL
|32,88
|489.332.278
|% -0,96
|
|ODAS
|1,79
|464.263.162
|% 6,55
|
|KARSN
|5,03
|565.384.384
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,32
|180.641.022
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,30
|180.446.405
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,91
|214.955.309
|% 0,26
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8462
|14,8518
|% 0,14
|
|Euro
|16,2998
|16,3105
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,4756
|19,5733
|% -0,08
|
|Frank
|15,7890
|15,8841
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9461
|3,9658
|% 0,11
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-30,40
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-13,98
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-93,00
|
|Tam
|6.066
|6.217
|-93,52
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|-45,24
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-22,61
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,23
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,91
|