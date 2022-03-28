***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Mosalarko OJSC şirketine ortaklık oranımız 27.01.2022 tarihinde %100'e ulaşmıştır. Bu nedenle mali tablolarımız 31.03.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren solo ve konsolide olarak düzenlenecek olup, Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a görderme yükümlülüğü, Konsolide Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013369BIST