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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 12:06
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Mosalarko OJSC şirketine ortaklık oranımız 27.01.2022 tarihinde %100'e ulaşmıştır. Bu nedenle mali tablolarımız 31.03.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren solo ve  konsolide olarak düzenlenecek olup, Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a görderme yükümlülüğü, Konsolide Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013369


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BIST En Aktif Hisseler12:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 85,15 733.738 % 9,94  
FRIGO 3,33 15.923.317 % 9,90  
SERVE 18,21 291.615 % 9,90  
MERKO 3,80 15.778.825 % 9,83  
KLSYN 1,78 46.394.571 % 9,20  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 14,8462 14,8518 % 0,14  
Euro 16,2998 16,3105 % 0,10  
Sterlin 19,4756 19,5733 % -0,08  
Frank 15,7890 15,8841 % -0,53  
Riyal 3,9461 3,9658 % 0,11  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -30,40  
Altın Gr. 920 920 -13,98  
Cumhuriyet 6.095 6.187 -93,00  
Tam 6.066 6.217 -93,52  
Yarım 2.932 3.008 -45,24  
Çeyrek 1.471 1.504 -22,61  
Gümüş.Ons 25,01 25,05 -0,49  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,23  
B. Petrol 113 113 -3,91  
Seans Raporu 12:10
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