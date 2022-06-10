***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 10.06.2022 tarihli toplantısında,- Portföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan mevkii'ndeki turizm tesisimiz için yaklaşık 965.250.000 TL yenileme yatırımının yapılmasına,- Yatırım Teşvik Belgesi alımı için müracaat edilmesine,- Yapılacak yatırımın teşvik belgesi kapsamında olmak üzere özkaynak ve kredi kullanılarak tamamlanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036791BIST