***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 18:45
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan mevkii'ndeki turizm tesisimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz daha önce kamuya açıklanmıştı.
Başvurumuz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve 539751 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Katma Değer Vergisi İstisnası destek unsuru öngören belgede yazılı sabit yatırım tutarı 780.000.000 TL'dir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054788
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 2.847
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2.878
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2.835
18:0517,9441
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
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1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9372
|17,9517
|% 0,46
|
|Euro
|18,5214
|18,5478
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,8564
|21,9660
|% 0,42
|
|Frank
|19,0083
|19,1228
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.915
|6.997
|13,00
|
|Yarım
|3.369
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,11
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