***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan mevkii'ndeki turizm tesisimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz daha önce kamuya açıklanmıştı.Başvurumuz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve 539751 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Katma Değer Vergisi İstisnası destek unsuru öngören belgede yazılı sabit yatırım tutarı 780.000.000 TL'dir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054788BIST