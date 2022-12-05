***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mevkii'ndeki turizm tesisimizin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere imzalanan kredinin teminatı için söz konusu taşınmaz üzerinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden 1.248.000.000 TL ipotek tesis edilmiş ve işlem 05.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084502BIST