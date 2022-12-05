***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 18:32
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mevkii'ndeki turizm tesisimizin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere imzalanan kredinin teminatı için söz konusu taşınmaz üzerinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden 1.248.000.000 TL ipotek tesis edilmiş ve işlem 05.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084502
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.063,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,03
|Açılış
|: 1.063,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6546
|18,6651
|% 0,16
|
|Euro
|19,5602
|19,6638
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% -0,82
|
|Frank
|19,7216
|19,8404
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-25,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-14,46
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.124
|7.192
|-82,00
|
|Yarım
|3.455
|3.516
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|-0,55
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,59
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347