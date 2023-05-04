***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023 - 03.04.2023 - 02.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuruya istinaden SPK tarafından Neslihan Tonbul'un bağımsız üye adaylığı için olumsuz görüş verilmediğinin 28.04.2023 tarihinde Şirketimize bildirildiği daha önceden kamuya açıklanmıştı. Sn. Neslihan Tonbul'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146910BIST