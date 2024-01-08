***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 18:24
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.01), 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi gereğince
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2023 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 263 mio TL dir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234797
BIST
'
18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0507
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
18:0532,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1652
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.956,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.956,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|SANEL
|27,80
|6.486.567
|% -4,79
|
|FLAP
|12,15
|113.032.430
|% -4,78
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|SISE
|47,98
|2.322.559.484
|% 4,76
|
|SAHOL
|62,20
|2.261.784.607
|% 3,67
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|KATMR
|2,07
|254.862.622
|% 3,50
|
|VAKBN
|14,90
|1.619.210.512
|% 4,20
|
|AKFGY
|1,90
|191.376.025
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8875
|29,8923
|% 0,17
|
|Euro
|32,8306
|32,8427
|% 0,50
|
|Sterlin
|38,0078
|38,1984
|% 0,43
|
|Frank
|35,1727
|35,3846
|% 0,62
|
|Riyal
|7,9466
|7,9865
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|957,48
|959,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,69
|1.010,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,14
|76,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,98
|2.034,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem