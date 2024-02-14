***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2024 15:32
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.02.2024 tarihli toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu öneri üzerine Sayın Bedriye Banu KÖKER , Sayın Neslihan TONBUL ve Sayın Nergis AYVAZ BUMEDİAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249499
BIST
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16:158.985
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,91
|Açılış
|: 9.015
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|Önceki Kapanış
|: 8.994
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8.918
En Yüksek
9.037
16:1530,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 30,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
16:1532,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0644
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
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33,1749
En Düşük
32,8746
16:151.969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler16:15
|OSTIM
|8,80
|98.246.515
|% 10,00
|
|ISYAT
|13,97
|128.332.690
|% 10,00
|
|ISGSY
|29,92
|106.706.518
|% 10,00
|
|KENT
|660,00
|7.763.160
|% 10,00
|
|KRTEK
|41,40
|129.778.692
|% 9,99
|
|SELGD
|47,16
|17.779.273
|% -10,00
|
|MARKA
|79,20
|9.197.107
|% -10,00
|
|TETMT
|6.120,00
|7.830.855
|% -10,00
|
|ERSU
|33,92
|27.227.648
|% -9,98
|
|EKIZ
|47,02
|3.916.283
|% -7,98
|
|GUBRF
|208,10
|10.304.921.785
|% 5,21
|
|THYAO
|280,25
|8.269.146.646
|% -0,36
|
|TUPRS
|164,10
|4.724.042.272
|% 2,18
|
|REEDR
|52,05
|4.585.846.633
|% 9,95
|
|ISCTR
|26,86
|4.031.859.606
|% -1,10
|
|ZOREN
|5,24
|1.797.738.164
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,60
|2.426.771.529
|% -1,03
|
|KLGYO
|5,86
|972.213.141
|% 9,53
|
|QUAGR
|4,61
|752.893.767
|% 9,50
|
|ISCTR
|26,86
|4.031.859.606
|% -1,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7430
|30,7524
|% 0,15
|
|Euro
|32,9630
|32,9732
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,5241
|38,7173
|% -0,04
|
|Frank
|34,5601
|34,7683
|% 0,28
|
|Riyal
|8,1742
|8,2152
|% 0,09
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,07
|% 0,66
|
|Platin
|890,37
|894,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,58
|884,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,23
|1.991,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
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16:30PKENT
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 162 adet işlem
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 21 kaybederek (% -0.11 ) 9, 536
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16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, KLGYO
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16:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OSTIM, ISYAT
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16:28XU100
Endeks 8, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 92, 163.00 milyon TL de