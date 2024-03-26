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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 16:49
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2024 tarihli toplantısında,
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mustafa Tansu Uslu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6.g. maddesinde belirtilen son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma kriterini 26.03.2024 tarihi itibarıyla karşılayamaması sebebiyle Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 26.03.2024 tarihinde istifa etmiştir.  -Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde  
Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığı'na Bedriye Banu Köker'in ve üyeliğe Neslihan Tonbul'un seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Üye Bedriye Banu Köker'in, üyeliklere Mehmet Ahkemoğlu, Alpaslan Serpen ve Metin Franko'nun seçilmesine, -TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde  
Riskin Erken Saptanması Komitesinin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Üye Bedriye Banu Köker'in, üyeliklere Ümit Nuri Yıldız, Mehmet Ahkemoğlu ve Alpaslan Serpen'in seçilmesine,  karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262647


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