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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

29.08.2022 18:33
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Borsada İşlem Gören Paylarının Geri Alımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı ALGYO pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, net aktif değer iskontosunun azaltılması ve başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 37.000.000

Ek Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 29.08.2022 tarihli toplantısında,
ALGYO pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle net aktif değer iskontosunun azaltılması ve başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,
- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.000.000 TL (Otuzyedimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 1.000.000 (Birmilyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
- İşlemler için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ahkemoğlu'nun yetkilendirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058950


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