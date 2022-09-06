Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

06.09.2022 19:33
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı ALGYO pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, net aktif değer iskontosunun azaltılması ve başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 37.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 5.000 0,008 38,8 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 7.000 0,011 38,82 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 6.000 0,009 38,84 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 8.000 0,012 38,86 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 7.000 0,011 38,88 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 11.900 0,018 38,9 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 6.500 0,01 38,92 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 11.400 0,018 38,94 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 17.350 0,027 38,96 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 5.900 0,009 38,98 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 400 0,001 39 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 5.000 0,008 39,3 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,38 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,42 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.000 0,003 39,46 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 6.500 0,01 39,5 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,56 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.000 0,003 39,58 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 4.000 0,006 39,6 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 3.000 0,005 39,62 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 3.000 0,005 39,64 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.750 0,004 39,66 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,68 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,72 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,74 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.000 0,003 39,76 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,78 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,8 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,82 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,84 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 500 0,001 39,86 YOKTUR
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 500 0,001 39,88 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'muzun 29.08.2022 tarihli şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 06.09.2022 tarihinde yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.
06.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 39,30 TL – 39,88 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 39,58 TL) toplam 43.750 TL nominal değerli ALGYO payları geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALGYO payları 2.991.251 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 4,645)
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060765


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.391
Değişim :  0,98% |  33,01
Açılış :  3.382  
Önceki Kapanış :  3.358  
En Yüksek
3.449 En Düşük
3.299
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,95 3.311.178 % 10,00  
FADE 9,90 165.181.515 % 10,00  
INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
BURCE 34,80 38.848.909 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2175 18,2296 % 0,08  
Euro 18,0621 18,0768 % -0,09  
Sterlin 20,9586 21,0638 % 0,15  
Frank 18,4440 18,5551 % -0,42  
Riyal 4,8344 4,8587 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -7,11  
Altın Gr. 998 998 -4,05  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.752 6.846 34,00  
Yarım 3.290 3.342 11,00  
Çeyrek 1.650 1.673 7,00  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 -0,12  
Gümüş Gr. 10,58 10,60 -0,06  
B. Petrol 93,61 93,61 -2,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru