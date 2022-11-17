***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı ALGYO pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, net aktif değer iskontosunun azaltılması ve başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 37.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 5.000 0,008 38,8 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 7.000 0,011 38,82 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 6.000 0,009 38,84 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 8.000 0,012 38,86 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 7.000 0,011 38,88 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 11.900 0,018 38,9 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 6.500 0,01 38,92 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 11.400 0,018 38,94 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 17.350 0,027 38,96 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 5.900 0,009 38,98 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 02.09.2022 400 0,001 39 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 5.000 0,008 39,3 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,38 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,42 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.000 0,003 39,46 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 6.500 0,01 39,5 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,56 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.000 0,003 39,58 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 4.000 0,006 39,6 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 3.000 0,005 39,62 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 3.000 0,005 39,64 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.750 0,004 39,66 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,68 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,72 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,74 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 2.000 0,003 39,76 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,78 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,8 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.500 0,002 39,82 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 1.000 0,002 39,84 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 500 0,001 39,86 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 06.09.2022 500 0,001 39,88 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 750 0,001 64,6 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 16 0 64,9 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 734 0,001 64,9 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 1 0 64,95 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 749 0,001 64,95 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 108 0 64,95 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 306 0 64,95 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 389 0,001 64,95 YOKTURC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 17.11.2022 586 0,001 64,95 YOKTUREk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'muzun 29.08.2022 tarihli şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 17.11.2022 tarihinde yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.17.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,60 TL – 64,95 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 64,87 TL) toplam 3.639 TL nominal değerli ALGYO payları geri alınmıştır.Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALGYO payları 2.994.890 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 4,650)Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080988BIST