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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2023 14:36
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.900.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 206.250,000 125,00000 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 293.750,000 125,00000 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 64.000.000 80.000.000,000 125,00000 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.400.000 80.500.000,000 125,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7 nci maddeler
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2023
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2023

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000,-TL olan Şirketimiz
Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000,-TL tutarında artırılarak 144.900.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 27.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME 6 VE 7 MADDE YENİ ŞEKLİ.pdf
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME 6 VE 7 MADDE YENİ ŞEKLİ ENG.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141633


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Çeyrek 2.226 2.272 -16,00  
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