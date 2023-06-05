***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan BelgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.400.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.900.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000 206.250,000 125,00000 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000 293.750,000 125,00000 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 HamilineC Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 64.000.000 80.000.000,000 125,00000 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 64.400.000 80.500.000,000 125,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7 nci maddelerAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023SPK Başvuru Tarihi 27.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarKayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000,-TL olan ŞirketimizÇıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000,-TL tutarında artırılarak 144.900.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 27.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve 2023/29 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı daha önce kamuya duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME 6 VE 7 MADDE YENİ ŞEKLİ ENG.pdfEK: 2 SERMAYE ARTIRIMI İHRAC BELGESİ.pdfEK: 3 ESAS SÖZLEŞME 6 ve 7 MADDE ONAYLI YENİ ŞEKLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156033BIST