***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMetin FRANKO Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 04.06.2014 (0212) 310 34 14 metin.franko@alarko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Düzey 3) - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206051 - 701371Fatma ACAR Mali İşler Müdürü 04.06.2014 (0212) 310 34 63 fatma.acar@alarko.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA FİLİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 29.03.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Üyeliği Mali İşler Grup Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMEHMET AHKEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Denetim Grup Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALPASLAN SERPEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Yatırım Planlama Direktörü Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye DeğilKUDRET VURGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği Finans Danışmanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMUSTAFA TANSU USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı Yönetici Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite BaşkanıHAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924189BIST