***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMetin FRANKO Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 04.06.2014 (0212) 310 34 14 metin.franko@alarko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206051 - 701371Fatma ACAR Mali İşler Müdürü 04.06.2014 (0212) 310 34 63 fatma.acar@alarko.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket'in ana faaliyet konusu, SPK'nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi konularda iştigal etmektedir. Buna göre Şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında SPK'nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyar.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET AHKEMOĞLU 03.04.2009 Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Grup Başkanı- Mali İşler 0 Yoktur Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHARUN HANNE MORENO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 29.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye DeğilÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Topluluk İcra Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiHAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırBEDRİYE BANU KÖKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu KomiteALPASLAN SERPEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Grup Başkanı-Strateji ve İş Geliştirme Evet 0 Yoktur. Bağımsız Ü