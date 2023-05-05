***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2023 10:39
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET AHKEMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 03.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği Grup Başkanı- Mali İşler Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HARUN HANNE MORENO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 29.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil
ÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Topluluk İcra Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BEDRİYE BANU KÖKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite
ALPASLAN SERPEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Başkanı-Strateji ve İş Geliştirme Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA TANSU USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı Yönetici Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Öğretim Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147186
BIST
11:524.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -49,73
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5219,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5221,5183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0553
|Açılış
|: 22,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:521.279,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.279,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HURGZ
|4,40
|2.856.414
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.183.341
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.160.786
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|50.502.690
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|PAMEL
|147,70
|50.034.549
|% -8,83
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GESAN
|51,35
|233.806.078
|% -8,14
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|THYAO
|126,30
|918.777.597
|% -1,10
|
|ASTOR
|42,28
|687.836.401
|% -6,46
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,38
|256.560.444
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|369.587.391
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,77
|395.209.858
|% 1,13
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4966
|19,5007
|% 0,16
|
|Euro
|21,4964
|21,5183
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,5078
|24,6307
|% 0,32
|
|Frank
|21,7579
|21,8890
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1836
|5,2096
|% 0,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|
Seans Raporu
11:52
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12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
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12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 8 kaybederek (% -1.21 ) 3, 983
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12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DAGHL, AVHOL, ATSYH
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12:07
AKYHO, SELVA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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