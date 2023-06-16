***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2023 10:47
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 165000 TRY 0,11 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 4 aday gösterme hakkı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 235000 TRY 0,16 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkı İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 144500000 TRY 99,73 %49 u Borsa İstanbul' da işlem görüyor. İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Alarko Holding A.Ş. Portföy Yönetimi 435.000.000,00 1183962 TRY 0,27 İştirak
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. İnşaat Taahüt ve Turizm 200.000.000,00 1312 TRY 0,00 İştirak
Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat ve Pazarlama 22.193.713,00 143,00 TRY 0,00 İştirak
Alarko Enerji A.Ş. Enerji Üretim 226.975.276,00 241 TRY 0,00 İştirak
Mosalarko A.O. Mevcut Gayrimenkullerinden Kira Geliri Elde Etmek 30.000.000,00 30.000.000,00 RUB 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159343
BIST