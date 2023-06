***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 165000 TRY 0,11 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 4 aday gösterme hakkı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 235000 TRY 0,16 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkı İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 144500000 TRY 99,73 %49 u Borsa İstanbul' da işlem görüyor. İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAlarko Holding A.Ş. Portföy Yönetimi 435.000.000,00 1183962 TRY 0,27 İştirakAlsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. İnşaat Taahüt ve Turizm 200.000.000,00 1312 TRY 0,00 İştirakAlarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat ve Pazarlama 22.193.713,00 143,00 TRY 0,00 İştirakAlarko Enerji A.Ş. Enerji Üretim 226.975.276,00 241 TRY 0,00 İştirakMosalarko A.O. Mevcut Gayrimenkullerinden Kira Geliri Elde Etmek 30.000.000,00 30.000.000,00 RUB 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159343BIST