***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 13.07.2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığı'na Mustafa Tansu USLU'nun ve üyeliğe Kudret VURGUN'un seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin 4 üyeden oluşmasına Başkanlığı'na Bağımsız Üye Mustafa Tansu USLU'nun üyeliklere Mustafa FİLİZ, Mehmet AHKEMOĞLU ve Metin FRANKO'nun seçilmesine, TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesinin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Üye Kudret VURGUN'un üyeliklere Mustafa FİLİZ, Ümit Nuri YILDIZ ve Mehmet AHKEMOĞLU'nun seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859425BIST