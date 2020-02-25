ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|37.503.954
|% 19,91
|OYAYO
|2,56
|35.893.723
|% 14,80
|GSRAY
|4,10
|132.373.781
|% 13,89
|DERAS
|3,88
|21.771.000
|% 12,46
|ALGYO
|16,49
|154.832.568
|% 12,03
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9447
|7,9846
|% 0,82
|Frank
|6,2534
|6,2911
|% 0,49
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,46
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-9,98
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|Tam
|2.149
|2.203
|-50,57
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,47
|Çeyrek
|521
|533
|-12,23
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|-0,23
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,13
Seans Raporu
- 16:00ERSU Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 295, 603 adet işlem
- 15:59EMNIS Yüzde 7.14 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 745 adet işlem
- 15:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, THYAO, KOZAL
- 15:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 346, 81 artarak (% 0.32 ) 108, 778
- 15:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, BALAT, BJKAS, KRSAN, YONGA