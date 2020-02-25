***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 12:20
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821413
BIST
17:54114.680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -109,27
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:546,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:546,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:54325,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,53
|Açılış
|: 325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.122.467
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,95
|25.840.664
|% 15,64
|
|BURCE
|7,07
|3.771.248
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.110.906
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,20
|5.001.707
|% -6,99
|
|JANTS
|60,40
|9.510.987
|% -6,79
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,56
|3.259.534.847
|% -2,16
|
|ASELS
|29,12
|1.380.413.969
|% 1,75
|
|KARSN
|1,96
|690.895.364
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|648.564.836
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|445.298.911
|% 0,46
|
|KARSN
|1,96
|690.895.364
|% 5,38
|
|THYAO
|13,56
|3.259.534.847
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,83
|648.564.836
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|257.935.070
|% 4,84
|
|ODAS
|2,19
|445.298.911
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9370
|7,9768
|% 0,72
|
|Frank
|6,2469
|6,2845
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6292
|1,6374
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,03
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
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|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,49
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