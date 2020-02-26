***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 11:33
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821637
BIST
14:38114.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -6,33
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
14:386,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:386,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,6960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:38326,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,57
|Açılış
|: 326,60
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,20
|11.927.751
|% 18,85
|
|OYAYO
|2,94
|14.695.677
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,24
|29.801.038
|% 12,09
|
|ALGYO
|19,68
|303.901.426
|% 11,44
|
|SONME
|6,92
|13.600.648
|% 10,02
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,72
|11.696.498
|% -6,85
|
|GSRAY
|3,83
|53.829.602
|% -6,59
|
|ASELS
|29,06
|1.876.878.030
|% -0,27
|
|THYAO
|13,18
|1.398.491.267
|% -2,23
|
|ODAS
|2,20
|346.692.520
|% 0,92
|
|GARAN
|10,56
|312.727.429
|% -0,94
|
|ALGYO
|19,68
|303.901.426
|% 11,44
|
|ODAS
|2,20
|346.692.520
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|190.291.161
|% 2,29
|
|KARSN
|1,97
|214.151.336
|% 1,55
|
|THYAO
|13,18
|1.398.491.267
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,86
|286.967.007
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9395
|7,9793
|% -0,27
|
|Frank
|6,2877
|6,3256
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6367
|1,6449
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|18,91
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|10,75
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,20
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,59
|53,59
|-0,67
|