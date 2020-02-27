***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:52
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821979
BIST
14:01111.730
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -3.441,58
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.589
14:016,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1737
En Düşük
6,1506
14:016,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:01326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,87
|Açılış
|: 326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,00
|35.381.113
|% 8,41
|
|OYAYO
|3,14
|38.079.619
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,41
|53.908.784
|% -13,23
|
|TSPOR
|5,32
|29.883.405
|% -12,79
|
|SNPAM
|5,53
|1.526.517
|% -12,22
|
|ALGYO
|15,75
|114.615.718
|% -11,52
|
|RYSAS
|8,37
|36.295.663
|% -10,96
|
|THYAO
|12,51
|1.373.937.691
|% -5,51
|
|ASELS
|27,54
|638.382.069
|% -5,03
|
|KRDMD
|2,78
|528.707.263
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,29
|413.091.220
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,49
|260.979.049
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,29
|413.091.220
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,78
|528.707.263
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|260.979.049
|% -1,97
|
|THYAO
|12,51
|1.373.937.691
|% -5,51
|
|ODAS
|2,08
|192.139.732
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9214
|7,9611
|% 0,03
|
|Frank
|6,3271
|6,3652
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|-1,08
|