***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:28
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822729
BIST
15:53106.521
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.897,53
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:536,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:536,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:53324,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,76
|Açılış
|: 324,46
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,78
|15.001.000
|% 15,76
|
|OYAYO
|3,81
|35.786.787
|% 12,72
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|INTEM
|10,30
|3.449.290
|% 8,19
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|BALAT
|2,40
|482.878
|% -9,77
|
|ODAS
|1,98
|225.732.412
|% -2,94
|
|HALKB
|6,02
|176.874.985
|% -3,68
|
|EKGYO
|1,40
|170.068.492
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|148.884.628
|% -4,65
|
|CEMAS
|1,18
|105.400.745
|% -3,28
|
|EKGYO
|1,41
|170.450.357
|% -4,08
|
|THYAO
|11,92
|1.350.324.592
|% -1,89
|
|ODAS
|1,98
|225.769.261
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|229.418.736
|% -4,08
|
|CEMAS
|1,18
|105.472.359
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9905
|8,0306
|% 0,25
|
|Frank
|6,4149
|6,4535
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6538
|1,6621
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-14,86
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|-27,44
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|-13,27
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-1,09
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