***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:02
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838261
BIST
12:0095.902
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -2.648,25
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:006,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
12:007,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:00377,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,23
|Açılış
|: 377,53
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|5.899.111
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.872.117
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|BURVA
|17,01
|1.773.712
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|27.002.107
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|INFO
|4,88
|3.458.445
|% -9,80
|
|THYAO
|10,59
|1.243.173.630
|% -2,84
|
|ASELS
|26,22
|952.849.955
|% -3,89
|
|PGSUS
|59,00
|719.408.508
|% -4,22
|
|GARAN
|8,36
|479.739.377
|% -2,56
|
|TSPOR
|5,31
|284.014.411
|% 2,12
|
|THYAO
|10,59
|1.243.173.630
|% -2,84
|
|YKBNK
|1,94
|202.215.497
|% -4,90
|
|IHLAS
|0,63
|55.111.722
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|90.734.929
|% -5,45
|
|MNDRS
|1,48
|117.238.377
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5516
|8,5945
|% -0,34
|
|Frank
|7,0805
|7,1232
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8184
|1,8275
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-15,25
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.475
|-5,30
|
|Tam
|2.481
|2.547
|-5,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-2,70
|
|Çeyrek
|605
|620
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|-1,24
|