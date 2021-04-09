***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:52
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926191
BIST
17:071.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -27,75
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:078,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:079,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:07457,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,90
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TUREX
|14,52
|329.880
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.047.706
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|620.683
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.115.701
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.105.256
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.004.084
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.045.353
|% -9,81
|
|EREGL
|16,12
|1.075.260.215
|% 1,77
|
|BJKAS
|11,14
|921.783.721
|% 9,54
|
|GARAN
|6,66
|867.175.365
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,19
|859.525.781
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,20
|638.906.638
|% -2,37
|
|EKGYO
|1,88
|457.749.643
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|292.429.931
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|598.042.635
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|311.223.085
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|867.175.365
|% -1,48
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1746
|8,1757
|% 0,53
|
|Euro
|9,7236
|9,7308
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1895
|11,2456
|% 0,43
|
|Frank
|8,7896
|8,8425
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,47
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.007
|3.082
|-24,68
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,93
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
17:07
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17:19PAMEL
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 36.94 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 857 adet işlem
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