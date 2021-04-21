***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:24
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930118
BIST
16:121.336
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -28,88
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.336
16:128,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:129,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0720
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:12469,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,55
|Açılış
|: 469,38
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.675.063
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.895.817
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.301.894
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.600.479
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.466.255
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.778.090
|% -9,98
|
|EREGL
|18,30
|846.534.500
|% 0,38
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,06
|497.494.718
|% -1,94
|
|THYAO
|10,92
|399.585.610
|% -2,15
|
|YKBNK
|2,06
|323.451.787
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.797.032
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|153.442.018
|% -1,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1756
|8,1792
|% 0,89
|
|Euro
|9,8342
|9,8409
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,3264
|11,3832
|% 0,50
|
|Frank
|8,8657
|8,9191
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 0,78
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-1,21
|