***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:04
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984946
BIST
11:151.795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,89
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:1511,6262
En Yüksek
|Değişim
|: -4,62%
|| -0,5637
|Açılış
|: 11,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:1513,1993
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -0,6408
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:15665,84
En Yüksek
|Değişim
|: -5,93%
|| -41,95
|Açılış
|: 665,84
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PENTA
|359,70
|16.668.001
|% 10,00
|
|POLTK
|619,60
|10.377.443
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.774.846
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|TRILC
|14,59
|243.372.196
|% 9,21
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.102.973
|% -9,93
|
|DOCO
|1.028,80
|39.649.630
|% -9,86
|
|DZGYO
|2,41
|16.398.878
|% -7,31
|
|PKENT
|7.002,00
|2.538.148
|% -6,64
|
|GARAN
|11,95
|1.248.132.756
|% 0,59
|
|SISE
|13,08
|716.524.351
|% -1,51
|
|EREGL
|25,80
|620.398.092
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,16
|602.319.649
|% -1,51
|
|TUPRS
|144,80
|486.622.071
|% -3,27
|
|GARAN
|11,95
|1.248.132.756
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,57
|351.644.787
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,16
|602.319.649
|% -1,51
|
|DOHOL
|2,81
|159.018.544
|% 1,08
|
|SISE
|13,08
|716.524.351
|% -1,51
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5007
|11,5708
|% -5,08
|
|Euro
|13,0503
|13,1299
|% -5,13
|
|Sterlin
|15,1085
|15,1843
|% -7,05
|
|Frank
|12,2731
|12,3471
|% -7,15
|
|Riyal
|3,0116
|3,0267
|% -7,04
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,70
|
|Altın Gr.
|678
|678
|-29,48
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,57
|8,59
|-0,37
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,01
|